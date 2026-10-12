据中国媒体报道，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo由富士康中国工厂独家组装生产，目前工厂正加紧备货，苹果高管也在这一关键节点来到中国考察新机生产及供应链情况。

据澎湃新闻报道，苹果首席运营官萨比赫·汗（Sabih Khan）星期天（10月11日）到访河南郑州富士康科技园，参观iPhone Duo生产线重点制程、iPhone 18 Pro后置摄像头模组产线、外观中框阳极氧化车间及SoC芯片级表面溅镀智造车间。

萨比赫·汗表示，这个园区可以说是制造iPhone最大的工厂。

报道称，苹果首款折叠屏手机iPhone Duo由富士康中国工厂独家组装生产，这款有一定技术挑战的手机即将开启预售，富士康正在抓紧备货。iPhone Duo面临的制造难点之一，是如何控制折叠区域的平整度、减轻屏幕折痕。

负责iPhone包装的裕同科技在郑州附近的许昌设厂。苹果大中华区董事总经理葛越在个人微博也发布了萨比赫·汗到访富士康和裕同科技的照片。

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iPhone Duo将于本周五（10月16日）晚间开启预购，10月23日发售，中国起售价15999元（3059.6新元）。