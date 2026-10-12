中国大陆官方指巴拉圭和伯利兹官员干涉中国大陆内政，因此对他们加以惩戒，以儆效尤。

中国大陆外交部发言人毛宁星期一（10月12日）在例行记者会上应询时说，“台湾问题是事关中国主权和国家统一的重大原则问题，是中国核心利益中的核心”。巴拉圭和伯利兹个别政客甘当台湾当局“以外谋独”的棋子，访问台湾并接待“台独”分裂分子到访，严重干涉中国大陆内政，散布中国大陆网络攻击虚假信息，攻击抹黑中国大陆，造成恶劣国际影响。

毛宁指出，针对上述人员行径，大陆依据《反外国制裁法》发布外交部令，公布反制措施，对他们加以惩戒，以儆效尤。

在被问及是否首次对与台湾保持“外交关系”的国家官员采取制裁措施，毛宁说，对于顽固支持“台独”分裂势力的人员，北京将采取一切必要的惩戒措施，坚决维护国家主权和领土完整。

她称，大陆奉劝台湾当局所剩无几的所谓“邦交国”，不要反复被“台独”分裂势力操纵利用，同“台独”势力绑在一起没有任何前途，只会错失发展机遇，孤立于国际社会。

延伸阅读 中国大陆制裁台湾两邦交国巴拉圭和伯利兹官员

中国大陆外交部宣布，从星期一起制裁台湾两个邦交国巴拉圭和伯利兹的两名官员。彭博社报道，这是北京首次对台湾邦交国的官员采取此类行动。

这两名官员是巴拉圭通信和技术部长比利亚特（Gustavo Emigdio Villate Samaniego）和伯利兹外交、外贸、教育、文化、科学和技术部长丰塞卡（Francis Fonseca）。

大陆外交部称，依据反外国制裁法冻结比利亚特和丰塞卡在大陆境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止大陆境内的组织、个人与他们进行交易、合作等活动；对他们不予签发签证、不准入境中国大陆、香港、澳门等地。

台湾外交部消息称，比亚德（大陆称比利亚特）应邀在2024年3月17日至21日率团访台。

比亚德在3月21日与时任台湾外交部长吴钊燮会晤时，表示访台出发前曾获巴拉圭总统佩纳（Santiago Peña）召见，并衔命代表向台湾政府与人民致意，感谢台湾长期支持巴国推动重要发展政策，强调台巴邦谊坚定笃实。

台湾外交部长林佳龙今年9月28日至30日率领企业团访问伯利兹，并在9月29日与冯赛卡（大陆称丰塞卡）举行外长会议。

冯赛卡当时重申，伯利兹政府将不遗余力支持台湾国际参与的诉求，并在国际组织中全力维护台湾的权益。