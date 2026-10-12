台湾在野的中国国民党主席郑丽文在日媒专访中，批评执政的民进党高喊台湾主体性，却让台湾失去主导权。

据中国国民党在官网发布的新闻稿，日本新潮社旗下数位媒体《新潮QUE》上星期五（10月9日）刊登郑丽文专访，聚焦两岸关系、台日与台美交流，以及台湾如何在国际局势变动中掌握主导权。

郑丽文强调，国民党追求和平、稳定的两岸关系，正是为了守护台湾的民主、自由与繁荣。台湾应主动争取和平、掌握自己的未来，为降低台海风险提出可行的解决方案。

针对部分日本社会对国民党的误解，她表示，国民党一直非常重视对日关系。过去10年，国际反华氛围升高，加上民进党的政治操作，使国民党被贴上不符合实际立场的标签。她就任国民党主席以来，持续加强与国际社会沟通，希望让日本及欧美各界认识国民党真正的样貌，理解两岸和平的意义。

郑丽文强调，国民党希望台湾不再成为“最危险的导火线”，而能为和平发挥积极作用。追求和平并非要求台湾单方面妥协，更不是牺牲民主、自由与繁荣，而是要守护这些价值。稳定、健全的两岸关系，必须建立在相互尊重与相互理解的基础上。

谈及今年4月访问北京及6月访问美国，她说，国民党率先为对话踏出第一步，并积极向国际社会说明政策方向，并称国民党主张以“九二共识”为基础，缓和台海紧张、重启两岸对话，让台湾有能力主动改善自身处境，而非被动等待大国决定未来。

对于台湾的自主性，郑丽文指出，民进党虽然高举台湾主体性，执政结果却使许多人不再相信台湾能够主导自己的命运。

她强调，若无法发挥自身主导权，台湾就可能沦为大国博弈的筹码，因此必须积极追求和平，重新掌握自己的未来。