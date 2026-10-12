东南亚科技巨头Grab收购竞争对手foodpanda台湾外送业务一案，在台湾引发市场垄断及国安等多重争议。民进党立委王世坚和多个民间团体集结公平交易委员会门前抗议，反对这项即将作出审查决定的收购案。

综合台湾公共电视、《联合报》和《中国时报》报道，Grab收购foodpanda台湾外送业务一案审查进入关键倒数，公平交易委员会预计10月27日前作成审查决定。多个相关产业工会和王世坚等多名民意代表星期一（10月12日）集结公平会，递交陈情书要求驳回这项并购案。

台湾外送团体称，公平会曾以市占率超过九成为由，禁止外卖平台Uber eats并购foodpanda，而Grab的最大外部股东就是持股13%的Uber，双方利益高度绑定，一旦同意并购实质竞争必将减弱，可能失去定价权。

王世坚也说，这起并购案存在市场垄断与国安双重危机，两大平台合并后市占率高达98％，台湾外送市场将由Grab与Uber两家独大，双方在市场上的实质竞争关系令人存疑。他还指Grab背后牵涉中国大陆主权基金、与陆资企业的技术合作等。

台湾外送产业权益协进联盟发言人苏柏豪说，Grab的人工智能（AI）研发设于北京与深圳，一旦台湾民众的日常消费习惯、实时定位与街巷移动图资，全数交由中国大陆境内的AI团队掌控与分析，将对台湾的资安与国安构成最直接的威胁。

王世坚透露，目前公平会内部呈现两位委员支持、两位委员反对的僵局，但公平会主委态度却偏向支持，导致全案极有可能朝“附条件通过”的方向定调，然而在垄断疑虑与国安风险完全没有受到实质评估与排除的情况下，外界与基层绝对无法接受这种结果。他呼吁公平会必须悬崖勒马，直接依法否决这项并购案。

公平会主秘毛浩吉回应时说：“目前在委员会审议当中，目前无可奉告，一切等委员会审议的结果再来对外公布。”

Grab没有回应台湾媒体是否有信息泄漏风险的提问。公平会则接下陈情书，强调没有立场，一切秉持专业审查。