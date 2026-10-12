美国投资管理公司普徕仕（T. Rowe Price）发布的调查显示，55%受访香港在职人士认为，人工智能（AI）令他们的退休前景较上一代更难预测。

综合香港《明报》和香港电台星期一（10月12日）报道，普徕仕发布《2026年香港退休调查》披露上述信息。

调查显示，AI对退休时间的影响未必只有一个方向，延迟或提早退休皆有可能，72%受访者已经或考虑运用AI提高工作效率，从而延长工作生涯；60%已经或考虑利用AI减少工时，或较原先预期更早步向退休。

调查也显示，若AI改变他们的工作、收入或退休安排，仅21%受访者认为自己已有充分或相当充分的财务准备，以实现理想的退休安排。

44%受访者认为，需要准备更多退休资金。近六成受访者认为，需要超过500万港元（81万6000新元）的储蓄及投资，才能安心退休；当中22%认为所需金额超过1000万港元。

调查显示，受访者预期AI既为工作带来机遇，也可能带来冲击，当中56%受访者认为AI有望令工作方式更灵活，43%则认为AI可能带来新的工作、业务或收入机会。与此同时，70%预期需要学习新技能，以适应AI带来的转变；49%则预期AI可能令他们就业或业务收入受到冲击。

普徕仕今年8月访问了1004名30岁或以上、目前从事有薪工作及每月收入至少1万5000港元的香港居民。