退休多年后落马的江西高官胡幼桃因受贿罪获刑13年。他被指贪污长达29年，受贿4364万余元（人民币下同，835万新元）。

据中国最高法院消息，浙江省温州市中级法院星期一（10月12日）一审公开宣判江西省政协原党组成员、副主席胡幼桃受贿案，对胡幼桃以受贿罪判处有期徒刑13年，并处罚金300万元；对追缴在案的胡幼桃受贿所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。

法院审理查明，1997年至2025年，胡幼桃利用担任江西省发展计划委员会副主任，省财政厅党组书记、厅长，省地税局党组书记，副省长，省政协副主席等职务上的便利，为有关单位和个人在工程承揽、企业经营、职务调整等事项上提供帮助，直接或者通过他人非法收受财物共计折合4364万余元。

温州中院认为，胡幼桃的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于他受贿犯罪有未遂情节，到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿所得财物大部分已追缴到案，其中胡幼桃个人实际所得已全部追缴，具有法定、酌定从轻处罚情节，依法可对他从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

中国最高法称，温州中院于7月29日公开开庭审理了该案。庭审中，检察机关出示了相关证据，胡幼桃及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，胡幼桃进行了最后陈述，并当庭表示认罪悔罪。人大代表、政协委员和各界群众30余人旁听了庭审。

公开资料显示，胡幼桃现年71岁，江西萍乡人。他长期在江西工作，曾任江西财政厅党组书记、厅长，江西省地税局党组书记，江西省农村税费改革（农村综合改革）领导小组办公室主任，2008年4月又兼任江西省长助理、省政府党组成员。

2010年1月，胡幼桃当选江西政协副主席，同时仍是省政府党组成员，财政厅党组书记、厅长，省地税局党组书记，省农村综合改革领导小组办公室主任，至同年9月卸任财政厅和地税局职务。

2012年2月，胡幼桃当选江西副省长，2015年1月二度当选江西政协副主席，同年7月去职副省长，2018年1月卸任江西政协副主席。

退休七年多后，胡幼桃在2025年6月被官宣落马。官方通报指他对抗组织审查，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益并收受财物，纵容默许亲属利用其职权谋取私利，为亲属经营活动谋取利益，违规从事营利活动，搞权色、钱色交易等。