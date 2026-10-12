“杭州限狗令白天遛狗罚款”星期一（10月12日）登上中国网络热搜，引起支持与质疑的双方网络论战。当地回应称，限狗令规定已执行多年，晚7时到早7时可遛狗，被投诉第一次口头警告，再被投诉或面临处罚措施。

据山东”闪电新闻“报道，因网络“大V”的公开提及，“杭州限狗令白天遛狗罚款”冲上热搜，让一份施行已久的养犬规定引发全网激烈讨论。

报道称，支持者认为严格限时遛狗，能够减少犬只扰民、惊吓路人的风险，守护公共空间安全；质疑声音则提出，即便做到牵绳、清理粪便，仅因时段问题就要接受处罚，治理方式是否过于简单。

据河南《大河报》报道，杭州市市容景观发展中心工作人员星期一回应称，《杭州市限制养犬规定》规定晚上7时到次日7时为遛狗时间，“如果被人投诉的话，第一次是口头警告和劝导，第二次或多次被投诉之后可能会有处罚措施，柔性执法，以教育为主”。

《杭州市限制养犬规定》还规定，允许携带小型观赏犬出户在上述遛狗时间出户，期间必须束犬链，并由成年人牵领。大型犬必须圈（拴）养，不得出户。违反规定携犬出户的，由犬类主管部门暂扣犬只，对养犬人处以200元（人民币，下同，38新元）以上1000元以下的罚款；情节严重的，没收犬只，吊销《养犬许可证》。

对于网络上纷传的“杭州限狗令新规”“最严限狗令”，《大河报》称，杭州主管部门在去年、今年曾多次公开回复称并未出台新规。

杭州市市容景观中心在今年6月接受媒体采访时称，杭州限时遛狗并非新规，杭州市人大常委会于1995年制定《杭州市限制养犬规定》，自1996年起施行。目前杭州市执行2004年修订的《杭州市限制养犬规定》，近期没有新政策变化，未出台新规，也无“养犬新政”发布实施。

报道称，近年来，杭州市城市管理局提出了将《杭州市限制养犬规定》升级为《杭州市养犬管理条例（草案）》的设想。基本思路是放宽限制，严格管理；禁限结合，宽进严管，寓于服务；系统地解决养犬收费、犬类免疫、遛狗时间和范围等问题。目前在法规暂不能修订的前提下，管理主要侧重于查处不文明养犬行为，养犬人需做到“养犬必办证、遛狗必牵绳、犬便必自清”。