美国科技巨头苹果公司前首席执行官库克卸任后首次访问中国，中共政治局委员、中国副总理何立峰和他会面时说，落实好两国元首共识，将为跨国企业提供稳定预期和良好经营环境。

据新华社报道，何立峰星期一（10月12日）下午在北京人民大会堂会见现为苹果公司执行董事长的库克。

何立峰说，落实好两国元首共识，构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”，有利于两国乃至全球经济的稳定和发展，将为跨国企业提供稳定预期和良好经营环境。

他说：“欢迎包括苹果公司在内的各国科技企业持续深化对华互利共赢合作，共享中国式现代化发展机遇。”

根据中方新闻稿，库克告诉何立峰，苹果公司对在华长期发展充满信心，将发挥工商界沟通桥梁作用，为推动美中经贸关系稳定健康发展贡献更多力量。

美国总统特朗普当地时间9月24日在白宫为访美的中国国家主席习近平举行国宴。多名美国科技业领袖与特朗普夫妇和习近平夫妇同坐主桌，包括库克、特斯拉首席执行官马斯克、英伟达首席执行官黄仁勋、超威半导体首席执行官苏姿丰。

苹果今年4月宣布管理层交接计划，由原硬件工程高级副总裁特努斯（John Ternus）接替库克出任首席执行官，并于9月1日正式完成交接。

库克转任苹果董事会执行董事长后，继续协助处理公司部分事务，包括与全球各地的政策制定者沟通。