台湾国防部长顾立雄透露，军方拟增编人员，留用服役满14年以上技术成熟、能抗高压环境的中、上校飞行军官，并延役至58岁，以留住成熟战力。

顾立雄星期一（10月12日）在台湾立法院外交及国防委员会报告“国军飞行人员离退及补充现况与留任机制作为”时，透露上述消息。

稍早前，台湾国防部公布的“飞行人员离退及补充现况与留任机制作为”报告提到，目前空军飞行人力编现比约87.8％，但受到外在因素多重影响，尤其民航机队扩充征才，导致部分飞行员在基本役期届满，或服役满20年后就选择转业。

顾立雄在答复立委质询时说，空军今年已有57名飞行员退役，数字与往年相近，去年相对比较高。

他说，空军中校最大服役年限为26年，若无法晋升成为上校，最多48岁就得退役，而民航机飞行员可到65岁。

台湾国防部因此提出“空军专责飞行军官运用作法”，拟让优秀中校、上校飞行员保留原阶级，不占编缺，延长服役至58岁，不受中校服役年限26年、上校30年限制。

军方也拟增编72个专责员额，留用服役满14年以上技术成熟、能抗高压环境的中、上校飞行军官。

台湾空军面临人力挑战，正值军方开始接收向美国采购的新型F-16V BLK70战机。

首批两架战机2日已飞抵台东志航基地。顾立雄透露，有两架在美国基地训练，另有两架在测试中，预计10月通过验收，再看能否飞回台湾。

不过，他对明年底前能否完全接收所有66架F-16V持保留态度，仅强调“我们努力，但无法承诺，持续与美方协调”。

在野中国国民党立委马文君质询，目前回台的F-16V上面是否有电战系统？空军参谋长李庆然先是回应称：“电战系统一开始就是按照计划在执行。”

马文君接着追问究竟是有或没有，但李庆然支吾其词，称“它的软体正在研发”，“硬体的部分已经装上去”。

顾立雄出面缓颊，称新的电战系统要跟整机整合，现在整合的测试都在管制的节点当中如期进行。