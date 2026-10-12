中国总理李强同新西兰总理拉克森通电话时表示，单边主义、保护主义持续冲击世界经济，中国和新西兰同为多边主义和自由贸易的支持者、践行者，应当开展更多沟通协作。

据新华社报道，李强星期一（10月12日）下午应约同拉克森通电话。李强表示，当前中国和新西兰关系持续稳健前行，各领域合作不断取得新进展。同时，国际形势还在复杂变化，单边主义、保护主义持续冲击世界经济，国际社会对维护多边体系、加强开放合作的呼声更加强烈。

李强进一步称，中国和新西兰同为多边主义和自由贸易的支持者、践行者，应当开展更多沟通协作。

李强说，明年中国和新西兰将迎来建交55周年。中国愿同新西兰一道赓续传统友谊，拓展互利合作，推动中新全面战略伙伴关系不断走深走实，为两国、地区乃至世界的稳定发展繁荣增添动力。

李强也提到，中国愿同新西兰始终做相互尊重、互利共赢的伙伴，继续推动双边货物贸易扩容提质，积极发掘服务贸易潜力，拓展新能源汽车、光伏、风电等领域合作，推动取得更多实效。

李强表示，希望双方加快推进中国和新西兰自贸协定服务贸易负面清单谈判，尽早收获实质性成果。双方要为扩大人员往来提供更多便利，深化文化、旅游、教育、青年、地方等领域交流合作，夯实两国友好基础。

据报道，双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。