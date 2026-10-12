中国河北省官方公布，中国交通运输部副部长王刚“空降”出任省会石家庄市委书记，在副部级岗位“超长待机”14年的张超超，不再担任石家庄市委书记职务。

中共河北省委机关报《河北日报》星期一（10月12日）晚公布，中共中央近日批准：王刚任河北省委委员、常委；省委决定：王刚任石家庄市委委员、常委、书记，张超超不再担任石家庄市委书记、常委、委员职务。

此番不再担任石家庄市委书记的张超超，今年59岁，他在44岁时跻身副省级，曾是山东最年轻的副省长。2021年出任石家庄“一把手”前，他担任宁夏党委常委、常务副主席，是当时中国最年轻的省级政府常务副职。他的副部级“工龄”已有14年之长。

公开资料显示，55岁的王刚是山东龙口人，他年少时求学黑龙江后便一直在当地工作逾20年，长期在交通系统工作。

王刚在早年时任职哈尔滨工业大学，2004年开始任职黑龙江省交通厅，历任建设管理处副处长、调研员，科技教育处处长等职。2011年7月，他任黑龙江省高速公路管理局局长。

2015年12月，王刚任黑河市副市长，2018年5月任黑河学院党委书记，2021年4月调任齐齐哈尔市代市长，后任市长。2021年12月，他任齐齐哈尔市委书记。

2023年1月，王刚当选黑龙江省副省长，负责城市建设、国土开发保护、交通运输等方面工作。升任黑龙江省副省长四个月后，王刚首次离开黑龙江任职，进京出任交通运输部党组成员、副部长，直至此番履新。