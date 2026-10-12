中国大陆军方本周从南到北在六处海域展开九天大范围密集演训，受访专家分析，这不仅是针对台湾总统赖清德双十演讲表态，可能也是为对台军事斗争最坏结果作准备，演练防范美日等域外国家协防台湾。

中国各地海事部门10月8日起陆续公布航行警告，浙江温州海事局最先通报，星期二（10月13日）在位于东海的温州瓯飞滩以东海域军事训练三天。江苏盐城海事局隔天（10月9日）通报，星期五（10月16日）在黄海南部海域实弹射击两天。

10月10日午后，广东湛江、河北秦皇岛、辽宁大连、海南三亚四地海事局先后通报，星期一（10月12日）分别在南中国海、渤海、黄海的四处海域演训，其中在黄海北部海域实弹射击一天，在南中国海海域的军事训练长达九天。

大陆各地海事局这波集中通报，时逢赖清德10月10日发表双十演讲招致北京猛烈批评。

赖清德在演说中批评大陆持续以军事与灰色地带行动施压，企图改变台海现状。大陆国防部发言人陈曦隔天（10月11日）则反批赖清德渲染大陆军事威胁，强调解放军在台湾周边常态化开展演训活动“天经地义、无可厚非”，旨在震慑台独妄动和外来干涉。

台湾淡江大学国际事务与战略研究所兼任助理教授揭仲向《联合早报》分析，解放军此次演习点很多，但每个点都离台湾本岛非常远，多为地面部队对海实弹射击，也没有大规模部署海空兵力，因此“不会把它解读为针对赖清德总统的军演”。

揭仲指出，尽管赖清德双十演说的内容令北京不满，但也没有严重挑战或直接冲撞对岸红线。解放军因此选择避免大动干戈，通过小规模演习进行认知战，“稍微表个态，让大家去猜这件事情是不是因为赖总统的讲话让中国大陆不爽，它就达到目的了”。

他分析，解放军此举能避免让外界误认北京不满但可容忍赖清德的讲法，同时也不为美国加快批准对台军售提供理由。

对于解放军本周演训，台湾防长顾立雄星期一在立法院说，台军充分掌握相关情况，初步判断这些军演都是沿海炮兵射击之类的训练。

台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云受访时则研判，解放军本周演训可能更多旨在回应美日于本月19日举行的“利剑”联合军事演习。在日本各地及周边海空域举行的10天演习期间，美军陆战队首次决定将新型反舰导弹系统，部署至距离台湾仅约110公里的日本冲绳县与那国岛。

苏紫云分析，此举是利用导弹在第一岛链围堵中国大陆。他指出，与那国岛、台湾与菲律宾巴丹群岛都有反舰导弹，对大陆而言等于把出海口都堵住了，大陆军方因此在这六个海域演习来展现战略防御姿态。

大陆军事评论员宋忠平受访时研判，台海如果爆发军事冲突，大陆周边都有可能形成战场，范围会很大，因此解放军需要重点防范周边全域。“为什么从东北一直延伸到南中国海，道理很简单，日本就在东北地区、黄海和东海地区。美国也会想办法介入，利用琉球群岛、菲律宾的军事基地，这就会涉及到南中国海。”

宋忠平指出，解放军此次演练范围很广，“说明解放军在做对台军事斗争准备的时候，是立足于最坏的结果来准备军事行动。这个最坏的结果就是多海联动，也就是说如果台海爆发军事冲突，不大可能只局限在台海。可能美日等国，甚至某些域外国家也会介入来协防台湾。”

他说：“台湾问题的扩展性，就在于其他某些不怀好意的国家，敌视中国的国家会趁机来采取某些行动，危害我们的国家安全。这就是为什么范围很广。”