连接香港与深圳的新皇岗口岸，星期一（10月12日）正式启用，全日运作顺畅。受访学者认为，随着陆港两地加快融合，新皇岗口岸实施的一地两检通关模式，日后也应该扩展到其他口岸。

新皇岗口岸在星期一清早6时30分开始提供服务，但未到开通时间，口岸深圳往香港的方向已排起长龙。不少旅客受访时都说特地在新皇岗口岸开通第一天前来打卡体验。

至于首位从香港往深圳走自助通道通关的黄女士，则是跨境上班族。她说，自己在香港上班，居住在深圳，平日会使用深圳湾和福田等其他口岸，星期一正好上完夜班，特意到新皇岗口岸体验。她称赞新口岸一地两检很快，“效率大幅提升，而且不用再像以前那样挤接驳巴士，很累很消耗时间”。

据统计，星期一上午6时30分至8时30分，共有5170名旅客在新皇岗口岸出入境，较平日同时段旅客人数上升约六成；通关车辆方面，同时段内合共录得953辆车次，较平时车流量高出约三成。

皇岗口岸是港深间唯一实行24小时通关的大型陆路口岸，在2019年开始重建工程。新皇岗口岸是目前全球最大陆路口岸单体建筑，口岸采用新的“合作查验、一次放行”通关模式，旅客只需用一张证件，便可通过出入境双方的查验区域及完成两地出入境手续，整体通关时间由原本约30分钟，缩短至约5分钟。

深圳市政府口岸办公室口岸一处处长薛华明预计，新皇岗口岸开通初期，人流会达到10万至20万人次，长远则会超过30万。当局已增派人手并加强口岸安保力量，确保开通初期能够安全顺畅。

香港政务司司长陈国基当天视察新皇岗口岸运作后形容，口岸整体运作非常畅顺，旅客过关程序便捷。他指出，星期一并非假期，接下来的周末才是大挑战，当局会密切留意周末的人流情况，并希望工作人员能尽快熟悉新的通关运作模式，以应付将来更多的人流。他也表示，若新通关模式运作良好，会考虑扩展至其他口岸。

香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时指出，相比10年前，港深融合已经是大势所趋，目前起码有逾10万港人住在深圳，每天到香港工作，新皇岗口岗开通后，大大便利了这些港人往返两地，是件好事。

他表示，港深政府未来应该提升口岸交通配套，以及在假期做好人流控制工作，“新皇岗口岸运作久了，它的通关模式也可以考虑扩展到其他口岸”。