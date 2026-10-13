台湾总统赖清德今年的双十演说，特别提到二战历史，强调不能扭曲历史、必须尊重台湾人民的权利。这番话显然有所指。两个多星期前，中国大陆国家主席习近平访问华盛顿，与美国总统特朗普共同回顾二战期间的中美合作，也再次要求美方反对“台独”。

赖清德一方面宣称乐见北京与华府通过对话管理竞争，另一方面又担心北京借着改善对美关系，在台湾问题上取得更多主动权。香港《南华早报》星期一（10月12日）刊登的美国前副国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）专访，恰好道出了其中的难题。

这名曾主导拜登政府印太政策的外交官认为，中美关系过去数十年的一项成就，是在台湾问题上精细而复杂地维持了和平稳定。尽管这套框架正面临军事及政治发展的考验，他仍相信维持现状符合所有相关方的最大利益，也主张美国延续“战略模糊、战术清晰”的政策。他还指出，台湾问题正在中美元首之间积极讨论。