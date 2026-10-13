中国总理李强星期一（10月12日）与到访的越南国会主席陈青敏会面时说，中国愿同越南加强发展战略对接，推动人工智能（AI）、清洁能源等领域合作不断提质增效。

据新华社报道，李强当天下午在北京人民大会堂会见陈青敏时说，作为“同志加兄弟”，中国愿同越南一道赓续传统友谊，增进团结互信，拓展互利合作，更好造福两国人民，也为促进地区乃至世界稳定繁荣注入正能量。

李强说，中方愿同越方加强发展战略对接，更好发挥双边合作指导委员会等机制作用，做大做优两国经贸蛋糕，推动互联互通、人工智能、清洁能源、数字经济等领域合作不断提质增效。

李强也说，面对国际局势变乱交织，中国愿同越南加强在亚太经合组织、中国－亚细安（中国称东盟）、澜湄合作等多边框架下的沟通协作，携手应对风险挑战，维护两国和地区共同利益。希望两国立法机构大力支持双方务实合作，在提供法治保障、促进民心相通等方面发挥更大作用。

另据越通社报道，陈青敏强调，发展对华关系是越南一贯的方针、客观要求和战略选择，也是越南奉行独立、自主、自强、多边化和多样化对外政策的头等优先。

关于今后合作方向，陈青敏建议双方保持高层交往，加强战略沟通，充分发挥战略对话机制的作用，深化外交、国防、公安等关键领域的合作。

陈青敏也说，希望双方提升战略基础设施互联互通水平，特别是加强铁路合作，尽早启动并建成连接两国的铁路线路，为两国人民交往创造便利；扩大高质量投资合作，深化科技、创新和高素质人才培养合作，尤其是在人工智能、智慧城市、智能制造等关键领域。

全国人大常委会委员长赵乐际也在同一天于北京人民大会堂，同陈青敏举行会谈，并共同主持中越立法机构联合委员会会议。