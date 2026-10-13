中国大陆因伯利兹和巴拉圭两国部长与台湾的关系，对两人实施制裁。美国国务院对此表示，特朗普政府反对中国针对行使主权权利的国家采取“胁迫和侵略”（coercion and aggression）行为。

据路透社报道，美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）在声明中说：“我们与包括台湾在内的朋友和伙伴站在一起，共同推动我们共享的繁荣、安全和价值观。”

大陆外交部官网星期一（10月12日）发布声明，即日起对巴拉圭通信和技术部长比利亚特、伯利兹外交、外贸、教育、文化、科学和技术部长丰塞卡采取反制措施。

声明指这两名官员顽固支持本国与台湾保持所谓“邦交”关系，在涉华问题上采取一系列恶劣言行，损害陆方核心利益。

北京此次采取的制裁措施包括冻结两人在大陆境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止大陆境内的组织、个人与其进行交易、合作等活动；不准入境中国大陆、香港、澳门、不予签发签证。

延伸阅读 中国大陆制裁台湾两邦交国巴拉圭和伯利兹官员

台湾外交部傍晚发声明谴责，并批评北京公然干涉他国主权及外交政策，违反国际法原则，手段卑劣。

台湾目前仅有12个邦交国，巴拉圭和伯利兹是其中的两个。北京此前曾因外国官员和政客与被其视为“分裂分子”的台湾人士发展关系而实施制裁，但此次是首度将矛头指向台湾邦交国官员。