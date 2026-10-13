中国电动车制造商小鹏汽车计划在2030年前，将欧洲市场年汽车销量提升至50万辆，有望超越美国汽车巨头福特及欧洲汽车巨头斯特兰蒂斯旗下的欧宝品牌。

据彭博社报道，小鹏汽车董事长何小鹏星期一（10月12日）在巴黎车展期间受访时说，公司目标是全球年销量达100万辆，其中一半来自欧洲；实现这一目标的关键，在于扩大欧洲本地产量。

福特去年在欧洲交付逾42万6000辆汽车，欧宝的新车注册量则为40万辆。

小鹏2020年通过挪威市场进入欧洲以来，已交付逾6万辆汽车，其中大部分是在今年和去年交付。

何小鹏说：“目前，产能是我们在欧洲面临的最关键瓶颈。”公司正与奥地利的代工企业麦格纳国际（Magna International）商讨增产方案，同时探索在欧洲其他地区开展生产的可能性。

小鹏目前在奥地利格拉茨生产G6和G9运动型多用途车（SUV），以及P7+轿车。公司本月也宣布，新款旗舰SUV G9L已在工厂完成首次欧洲试生产。

小鹏说，希望扩大欧洲本地生产，减少对从中国进口汽车的依赖，并以大众汽车在华投资为借鉴，在欧洲建立长期发展的本地业务。作为欧洲最大的汽车制造商，大众也是小鹏的股东，双方已在中国就汽车电子系统和驾驶辅助技术展开合作。

包括比亚迪在内的中国车企都在努力扩大欧洲业务。它们在国内面临销量下滑的压力，欧盟则正制定相关法规，推动车企在当地建立生产基地和供应链。

在混合动力汽车进口激增后，欧盟上周与中国达成协议，限制这类汽车向欧盟的出口。

目前，小鹏尚未披露需要增加多少产能、考虑在哪些国家生产，也未说明相关磋商是否已推进至具体投资承诺阶段。