游客据报可通过付费入住特定酒店，进入贵州平塘“中国天眼”核心区参观。中国科学院回应说，已对此事展开全面核查，若发现违规违纪行为，将对相关单位及责任人严肃处理。

综合红星新闻和九派新闻等报道，游客购买“中国天眼深度科普体验”项目后，车辆经报备即可驶入核心区。

一名游客反映，他花2688元人民币（514新元）入住核心区内的“中国天眼光年之外”酒店后，在导游带领下登上望远镜圈梁，俗称“锅圈”。他称，现场安检形同虚设，游客可私自携带手机等电子设备近距离拍摄。

“中国天眼”即500米口径球面射电望远镜（FAST），是世界上口径最大、灵敏度最高的单天线射电望远镜。它捕捉来自宇宙深处极其微弱的电磁信号，主要用于探索宇宙起源和演化、搜寻地外文明及探测引力波等前沿研究。

为避免无线电干扰，以望远镜台址为圆心、半径30公里的区域被划为电磁波宁静区。《贵州省500米口径球面射电望远镜电磁波宁静区保护办法》规定，禁止擅自携带手机、平板电脑等无线电发射设备，或产生电磁辐射的电子产品进入核心区；无关车辆也不得进入。

中国科学院星期一（10月12日）发布情况通报称，对此事高度重视，已成立调查工作组对该事件开展全面核查。若发现违规违纪行为，将对相关单位及责任人严肃处理。中科院还说，调查处理情况将及时对外公布。

观察者网记者同日在多个网络平台查询发现，“中国天眼光年之外”酒店的房间目前已无法在线预订，部分平台已搜索不到该酒店信息；“中国天眼深度科普体验”项目也已暂停售卖并下架。

酒店前台工作人员说，因“正在调整”，线上渠道目前均无法预订，但酒店仍在运营，可直接电话预订；双床房定价2688元人民币，现可享7.5折优惠，房价含早餐及“中国天眼”核心区参观资格。工作人员还说，外来社会车辆不能直接驶入酒店，住客需将车辆停放在平塘县克度镇天文小镇，再换乘酒店接驳车进入，电子设备不能带入核心区。