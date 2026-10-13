澳大利亚储备银行前董事会成员爱德华兹（John Edwards）认为，澳洲未来能否保持繁荣，取决于能否妥善应对国际局势的重大变化，尤其是美中关系，而非国内改革。

据彭博社报道，爱德华兹在为洛伊研究所撰写的报告中指出，过去约75年来，全球经济产出和生活水平持续提高，但当前三股力量正使人们对这一增长趋势能否延续产生疑问。

这三股力量分别是：随着中国成为规模更大的经济体，美中之间的竞争；全球经济秩序如何演变，以及能否继续支持大国和小国开展蓬勃的经济往来；人工智能（AI）及其他技术能否对商品和服务生产产生重大影响。

爱德华兹称，澳洲在经济上与中国联系紧密，在安全和文化方面则与美国关系密切，加上其地理位置，使得一旦冲击全球经济的各种力量朝不利方向发展，澳洲将面临相当大的风险。

自本世纪初以来，澳洲国防与贸易需求之间的矛盾日益扩大，协调两者也变得越来越困难。

爱德华兹认为，对澳洲而言，最糟糕的情况是美中关系日益敌对，两国之间的贸易和投资往来中断；两国的盟友及依赖两国的国家受到劝说，甚至被迫像美苏冷战时期那样选边站队；科技进步与技术传播也受到阻碍。

他说，较为理想的结果则是美中之间逐步形成稳定的共识，包括认可获得广泛遵守、有利于跨境贸易和投资的国际规则，以及人工智能的发展能够推动经济增长、提高生产率，并创造比被取代岗位数量更多、质量更好的就业机会。