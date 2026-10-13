中共政治局常委、全国政协主席王沪宁在中国侨联成立70周年纪念大会上说，侨务工作面临新的形势和任务。希望中国侨联牢记厚植家国情怀的要求，引导广大侨胞铸牢中国心中华魂。

据新华社报道，中国侨联成立70周年纪念大会星期一（10月12日）在北京举行，王沪宁出席并讲话。王沪宁称，“十五五”（2026年至2030年）时期是基本实现社会主义现代化的关键时期，侨务工作面临新的形势和任务。

他表示，希望中国侨联牢记秉承优良传统的要求，让“侨精神”在广大侨胞中代代相传；牢记厚植家国情怀的要求，引导广大侨胞铸牢中国心中华魂；牢记发挥独特优势的要求，推动侨务工作更好服务国家发展大局；牢记展现更大作为的要求，团结引导广大侨胞为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

王沪宁说，要坚持中共对侨联工作的全面领导，全面贯彻落实中共的侨务政策，推动侨联事业高质量发展。各级党委和政府要支持侨联组织依照法律和章程开展工作，为侨联组织履行各项工作职能提供有力保障。

王沪宁也说，侨务工作是中共和国家一项长期性战略性的工作，并提到中国侨联是中共领导的人民团体，是中共和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。