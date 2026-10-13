中共政治局委员、国务院副总理何立峰会见美中关系全国委员会董事会执行副主席格林伯格一行时说，希望美中关系全国委员会为推动中美经济合作继续发挥积极作用。

据新华社报道，何立峰星期一（10月12日）在钓鱼台国宾馆会见格林伯格一行时表示，中国国家主席习近平不久前对美国进行国事访问，两国元首同意构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”。

何立峰说，中美双方应共同落实好两国元首重要共识，为中美经贸合作与世界经济注入更多确定性和稳定性。

他也表示，希望美中关系全国委员会为推动中美经济合作继续发挥积极作用。

根据美中关系全国委员会官网，美中关系全国委员会是一个非赢利的、教育性的非政府组织，宗旨是促进美国和中国人民之间的相互了解。

官网信息也提到，美中关系全国委员会与美中两国高级官员及两国各界知名人士多年深入交往的经验，使其成为一个极其独特的美国机构。

另据新华社报道，何立峰也在星期一会见苹果公司执行董事长的库克。何立峰说，落实好两国元首共识，构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”，有利于两国乃至全球经济的稳定和发展，将为跨国企业提供稳定预期和良好经营环境。

他说：“欢迎包括苹果公司在内的各国科技企业持续深化对华互利共赢合作，共享中国式现代化发展机遇。”