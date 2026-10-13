中国科技巨头华为与江淮汽车联合打造的高端汽车品牌尊界陷入刹车踏板支架断裂争议后，尊界官方称，经国家认可的第三方检测机构检验，尊界V800制动踏板符合行业标准，在承受3000N纵向力的加严检验后，也未出现裂纹或损坏。

第一财经星期二（10月13日）从尊界汽车官方处获悉的《尊界V800制动踏板检测情况说明》显示，相关检验在上星期天（11日）进行。在纵向力1500N的条件下，制动踏板位移量小于5毫米，符合行业标准QC/T 788-2018的要求。

不过，这一说明未能平息质疑。部分网民追问，送检样品是否与此前测试中发生断裂的车辆属于同一批次，是否为此次检测作出改动；也有人建议尊界通过直播测试回应疑虑。

这场争议源于汽车资讯平台“懂车帝”上星期四（8日）发布的测试视频。视频显示，测试团队先后购买三辆全新尊界V800，进行从时速100公里紧急刹停的测试，三辆车均出现刹车踏板支架断裂。

根据视频，踏板受力读数为1612N，支架断裂后，制动距离由正常情况下的约38米延长至140米。

今年8月上市的尊界V800是由华为主导品牌与智能化、江淮负责整车制造的豪华车型。售价从约76万元（人民币，下同，14万5000新元）至101万元不等。

百万级别豪车被指出现刹车踏板支架断裂后，相关话题迅速引爆全网。尊界当晚声明称，“懂车帝”的测试属于“非标准的极端测试”，在用户实际使用中未发生过。尊界将进一步优化相关设计，并为已交付用户提供免费升级。

据海报新闻报道，尊界客服称，升级方案预计10月底确认，11月起陆续实施。

懂车帝随后回应称，从时速100公里刹停并非极端工况，而是汽车实测的基本项目。网传的“4589N”读数，是摄像机拍摄帧率与液晶屏刷新率不一致造成的残影，实际峰值为1612N。

推荐性行业标准QC/T 788-2018规定，以约1500N的力压住踏板5秒、重复五次后，踏板不得开裂或损坏，残余变形不得超过5毫米。GB 21670-2025则要求，乘用车制动踏板总成承受2000N静态载荷并保持5秒后，不得失效。