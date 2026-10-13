香港媒体报道，重庆原市长黄奇帆原定于10月底在杭州一场论坛担任主讲嘉宾，但活动突然传出因故取消。

香港《明报》星期二（10月13日）的“中国透视”栏目称，黄奇帆近年以网红经济学家的身份到中国各地发表演讲。虽然他已74岁，但思维仍十分敏捷，分析形势一针见血，颇受欢迎。

据报道，宁波银行杭州分行主办的“新质生产力赋能杭州企业高质量发展论坛”，原定10月26日在杭州一家五星级酒店举行，并邀请黄奇帆担任主讲嘉宾，但突然传出因故取消。

报道称，论坛主办方介绍黄奇帆的身份包括复旦大学特聘教授，以及中国国际经济交流中心（简称国经中心）副理事长。

国经中心曾被视为“中国超级智库”，去年5月理事长毕井泉落马。毕井泉上个月一审被判处有期徒刑14年，罪状包括执掌国经中心期间受贿。

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今年1月，国经中心主管单位由中国国家发展和改革委员会变更为中国社会科学院。

财新网报道透露，国经中心之前多年透过承接地方政府课题、提供咨询服务筹集经费过程中，存在一些可能不合规的争议。任职国经中心的一些退休高干，属于中管干部，已经退回所取费用，不乏数额巨大的情况。

公开资料显示，黄奇帆出身上海。中国全国人大前委员长吴邦国主政上海期间，黄奇帆曾任市委副秘书长兼市委研究室主任。

黄奇帆后来转到重庆工作，2001年起担任重庆副市长，2010年升任市长，2016年底卸任重庆市长职务。在渝履职10年多期间，黄奇帆先后经历六任中共重庆市委书记，并安然度过薄熙来和孙政才落马后引发的官场大震荡及肃清行动。

2010年3月，黄奇帆在中国“两会”（全国人大、全国政协年会）上用“如鱼得水”来形容他与薄熙来的工作关系。

黄奇帆在2017年2月调任中国全国人大财政经济委员会副主委，2018年3月卸任。