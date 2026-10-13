国际数据公司（IDC）报告显示，美国晶片巨头英伟达今年上半年在中国数据中心人工智能（AI）晶片市场的份额降至34%。美国出口管制限制了英伟达产品供应，以华为为首的中国本土竞争对手则持续扩大市场份额。

据路透社报道，IDC数据显示，英伟达今年1月至6月在中国的AI加速器出货量为67万8000个，同比下降44%。AI加速器是用于训练和运行AI模型的专用晶片。

华盛顿限制中国获取英伟达性能最强的AI晶片，北京则推动采用国产替代产品，并要求中国企业在进口符合美国出口规定的英伟达晶片前，须申请批准。

英伟达首席执行官黄仁勋多次批评华盛顿的出口限制，称这项政策迫使公司将中国规模达500亿美元（640亿新元）的AI晶片市场拱手让给华为。

IDC未说明英伟达这34%的市场份额涵盖哪些产品，也未交代是否计入B200和B300等尖端晶片。这些晶片被禁止出口至中国，但已通过走私流入中国。

数据还显示，华为的AI加速器出货量从去年同期的逾30万个，增至57万2000个，占整体市场的28%。

阿里巴巴旗下晶片设计公司平头哥占据7%的市场份额，其次是寒武纪，占5%；百度旗下昆仑芯占4%，海光占3%。IDC追踪的11家中国晶片制造商中，有九家的出货量同比增加。

今年上半年，中国AI加速器总出货量达200万8000个。其中，图形处理器（GPU）出货量下降26%，至99万1000个。GPU是目前最广泛用于训练AI模型的晶片，但IDC指出，获准在中国大陆销售的GPU供应仍然有限。

其他类型AI加速器的出货量同比增长近80%，至101万6000个，超过GPU。这类产品包括专为特定AI任务设计的晶片，例如用于运行已完成训练的模型。

华为、平头哥、昆仑芯和寒武纪合计占非GPU市场的95%。IDC说，这类晶片正获政府机构、互联网企业和电信运营商采用。

IDC指出，市场竞争的重心正从单一晶片性能转向系统整体能力，包括晶片在更大规模计算集群中的协同运作表现。

IDC还预计，中国今年AI加速器总出货量将增长19%，但GPU出货量将下降9%。