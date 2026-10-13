台湾驻马绍尔群岛大使徐蔚民据报在上任不到一年后请辞，导火线是他为双十酒会构思的表演安排引发争议，包括由当地民众扛床轿登场，以及拟演出的变装皇后秀。

综合台湾《联合报》和今日新闻报道，相关节目遭台湾外交部叫停后，徐蔚民在双十酒会前被召回台湾述职。他与外交部沟通未果，已递交辞呈，目前人事程序仍在进行，外交部也已着手寻找继任人选。

台湾外交部回应称，徐蔚民近日已奉指示返台述职，但对于他是否请辞等问题，目前没有进一步资料可供回应。

报道称，徐蔚民自行构思双十酒会的表演桥段，并找当地民众参与彩排。流出的视频显示，他坐在一张由八名马绍尔民众扛在肩上的木床上，另有一名民众走在前方，做出洒水或撒花瓣的动作，队伍随着背景音乐缓慢前进。另一段视频中，馆员询问徐蔚民是否要加快行进速度，并讨论如何配合音乐彩排。

知情人士说，马绍尔群岛多数民众信奉基督教，徐蔚民拟表演变装皇后秀、让当地民众抬轿的安排遭人检举。外交部虽理解抬乘床轿在当地没有贬义，但对在双十酒会上安排这些桥段有所疑虑，因此叫停。另一名知情人士说，徐蔚民随后提出的多个节目也未获批准。

两名曾派驻马绍尔的外交官透露，从未在当地见过由他人扛在肩上登场的活动。一名资深外交官认为，大使以这种方式在双十酒会登场并不妥当，除非事先与驻在国政府取得共识，或有当地民俗作为依据。

外交官说，筹办双十活动应尊重驻在国及台湾朝野政要的看法，若一味追求标新立异，反而容易出状况，建议还是以稳健为原则。

相较于其他驻外馆处积极发布双十酒会或庆祝活动的消息，台湾驻马绍尔大使馆官网及社交平台较为低调，未公布相关活动讯息或照片，仅转发台湾总统赖清德的双十演说内容。

徐蔚民去年底出任驻马绍尔大使时，大使馆刊登的肖像照曾引起关注，被网民称为“最帅大使”。

徐蔚民毕业于台湾政治大学政治学系，1997年进入外交部，拥有近30年外交资历。他与马绍尔渊源颇深，1998年曾协助筹办台湾与马绍尔建交记者会，2008年至2011年派驻当地，2017年台湾时任总统访问马绍尔时，也曾参与相关工作。

出任大使前，徐蔚民曾任台湾外交部国际组织司参事，也曾在驻泰国、拉脱维亚和瑞典等领馆任职，并担任过驻马绍尔大使馆一等秘书。