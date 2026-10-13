亲绿的“台北市信民两岸研究协会”（简称信民协会）公布新北市长选情最新民调，民进党参选人苏巧慧以43.1%支持度，大幅领先国民党参选人李四川的30％，两人相差13.1个百分点。

综合《自由时报》、《联合报》、Newtalk新闻等报道，信民协会星期二（10月13日）公布与民调专家戴立安合作的最新民调。结果显示，苏巧慧的支持度较8月下旬上升7.9个百分点，李四川则下滑4.7个百分点，两人的差距从上次调查的0.5个百分点扩大至13.1个百分点。

信民协会理事长黄清龙说，此次调查是在9月“洋流”效应后对新北市民众的首次调查。所谓“洋流”，是指民进党台北市长参选人沈伯洋近期带动的政治声势。

报道也提到，在国民党籍现任新北市长侯友宜施政满意度均超过七成的情况下，民调结果显示，一定会去投票的民众有52.9%认为，新北市应换成民进党执政，只有32.3%认为应继续由国民党执政。

信民协会由前《旺报》社长黄清龙在2019年底创立。

此次民调由信民协会委讬戴立安负责问卷设计与分析、毕肯市场研究公司执行电访，从10月6日至10月8日，调查对象为设籍于新北市且年满20岁的民众，成功完访1073人，合并样本在信赖水准95%时的抽样误差最大值为正负3.0%。