中国法院星期二（10月13日）判处涉及缅北魏家犯罪集团案的三名被告魏怀仁、陈大卫、廖景芳死刑。

据中国央视新闻报道，福建省泉州市中级人民法院和南安市人民法院星期二一审公开宣判魏家犯罪集团系列案。魏怀仁、陈大卫、廖景芳被判死刑。

魏怀仁是缅北四大家族之一魏家老三。中国官媒上周播出的打击电诈过程纪录片揭露，为了延续魏家对缅北果敢军事武装的掌控，魏怀仁不遗余力地培养他的外甥、即另一名被告陈大卫，作为被重点培养的家族二代成员。此外，陈大卫为立投名状，曾随机杀人祭天。

纪录片也揭露，陈大卫曾与其他家族园区的金主发生过纠纷，对此一直心怀不满，后来陈大卫手下一名警卫队长当街抓到金主手下，陈大卫之后命令手下将金主的手下带到枪决地点。福建省泉州南安市公安局刑侦大队大队长黄源锋在纪录片中说：“死者的头骨有七个弹孔，而且他是跪姿，面朝下，双手被反绑，当时那种惨状是无法形容的，简直就是被乱枪打死。”

法院也对另外三名被告魏青涛、康敏、熊恒星判处无期徒刑；对苏红相、邓子达、陈龙江等55名被告分别判处24年至三年三个月不等有期徒刑，并相应判处罚金、没收财产、驱逐出境等附加刑。

报道称，2019年以来，以魏怀仁、魏青松（另案处理）等为首要分子，亲信下属陈龙江及武装力量头目茶贵成、颜龙帝（均另案处理）等为重要成员的魏怀仁犯罪集团，和以魏榕、魏青海（均另案处理）、魏青涛为首要分子，家族成员苏红相及亲信下属邓子达等为重要成员的亨利犯罪集团，利用魏家家族在缅甸果敢地区的影响力，发展和依托魏家家族所掌控的武装力量，在果敢老街设立多个犯罪园区，招揽、吸引多名“金主”入驻并提供武装庇护，自行或伙同“金主”实施电信网络诈骗、开设赌场、敲诈勒索、组织卖淫、贩卖毒品、组织他人偷越国（边）境等犯罪，涉赌、诈等资金122亿余元（人民币，23亿新元）。

魏家犯罪集团也被指伙同园区电信网络诈骗团伙杀害不服从管理的涉诈人员，造成两名中国公民死亡。此外，魏家家族成员陈大卫，利用其掌控的武装力量肆意杀人，造成两名中国公民死亡。

法院认为，魏怀仁、魏青涛等人组织、领导、参加犯罪集团实施犯罪，其行为分别构成故意杀人罪、诈骗罪等七项罪名。报道称，法庭根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法作出上述判决。