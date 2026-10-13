中国大陆因伯利兹和巴拉圭两国部长与台湾的关系，对两人实施制裁，引发美国批评。大陆外交部星期二（10月13日）回应称，美国应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重处理台湾问题，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。

中国外交部发言人毛宁星期二（10月13日）主持例行记者会。她回应有关美国批评中国制裁巴拉圭和伯利兹部长的提问时说，一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是中美关系的政治基础，美国应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重处理台湾问题，停止向“台独”分裂势力发出错误信号。

大陆外交部官网星期一（12日）发布声明，即日起对巴拉圭通信和技术部长比利亚特、伯利兹外交、外贸、教育、文化、科学和技术部长丰塞卡采取反制措施。

声明指这两名官员顽固支持本国与台湾保持所谓“邦交”关系，在涉华问题上采取一系列恶劣言行，损害陆方核心利益。

北京此次采取的制裁措施包括冻结两人在大陆境内的动产、不动产和其他各类财产；禁止大陆境内的组织、个人与其进行交易、合作等活动；不准入境中国大陆、香港、澳门、不予签发签证。

据路透社报道，美国国务院发言人皮戈特（Tommy Pigott）在声明中说，特朗普政府反对中国因西半球国家行使主权权利，而对这些国家采取胁迫和侵略行为。

皮戈特也引述美国国务卿鲁比奥此前的言论称，美国“不会允许我们的地区成为敌对势力、竞争者和对手威胁美国安全或破坏美国伙伴关系的行动基地”。

皮戈特补充称：“我们与包括台湾在内的朋友和伙伴站在一起，共同推动我们共享的繁荣、安全和价值观。”

路透社报道认为，这些制裁在很大程度上具有象征意义，因为台湾邦交国的部长级官员通常不会前往中国大陆。北京此前也曾实施类似制裁，主要针对支持台湾的西方政界人士。