对于中国大陆制裁与台湾往来的巴拉圭和伯利兹两名部长，美国国务院批评北京胁迫西半球国家；中国外交部星期二（10月13日）为此敦促美国停止向台独分裂势力发出错误信号。受访学者认为，北京对台外交施压频出新招，从台湾总统赖清德4月出访时的航权安排，如今延伸至制裁外国政要，已明确抬高与台湾交往的代价。

中国外交部星期一（10月12日）宣布，依据《反外国制裁法》制裁巴拉圭通信和技术部长比利亚特及伯利兹外交部长丰塞卡，包括冻结两人在中国境内的财产、禁止中国组织和个人与他们交易或合作，以及拒发签证、禁止他们入境中国、香港和澳门。

巴拉圭、伯利兹是台湾仅存的12个邦交国中的两个。

对于这起事件，美国国务院发言人皮戈特星期一发表声明说，特朗普政府反对中国胁迫和侵害行使主权权利的西半球国家。他引述国务卿鲁比奥的话说，美国不会让西半球成为对手威胁美国安全、破坏伙伴关系的行动基地，并表示美国与包括台湾在内的朋友和伙伴站在一起。

台湾行政院长卓荣泰星期二立法院施政总质询前受访时强调，台湾是主权独立国家，中国无权干涉其内政或影响外交。

台湾政府的大陆委员会主任委员邱垂正则说，中国大陆运用域外法律工具对友邦施压，“是跨国镇压的新模式”，陆委会将采取因应措施。

中国外交部发言人毛宁当天下午在例行记者会上回应美方表态时则说，一个中国原则是国际关系基本准则、国际社会普遍共识，也是中美关系的政治基础；她敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，慎重处理台湾问题，停止向台独分裂势力发出错误信号。

对于北京对与台湾往来的外国政要采取制裁措施，上海复旦大学台湾研究中心主任信强接受《环球时报》访问时分析，赖清德当局试图推动台湾问题国际化，为台独分裂图谋造势；陆方采取反制措施是维护一个中国原则、遏制台湾问题国际化的现实需要。

台湾政治大学国际关系研究中心兼任研究员严震生接受《联合早报》采访时则指出，巴拉圭与大陆经贸关系密切，贸易规模远高于对台贸易，“巴拉圭我是比较担心的”，当地政界人士可能因在华利益承压。

相较之下，他认为，伯利兹与大陆整体经贸利益较小，制裁较难撼动基本外交政策，但政要个人或家族在大陆经商仍可能有所顾虑。

严震生也提到，赖清德4月下旬原定出访斯威士兰（台湾称史瓦帝尼）时，台湾方面指北京施压塞舌尔、毛里求斯和马达加斯加撤销专机飞越许可，行程一度暂缓。他认为，北京可运用的工具不只制裁，也包括航权、国际组织参与及政要在华经贸利益；这次制裁显示压力可直接落到与台湾往来的外国政要身上。

与绿营关系密切的台湾智库中国问题研究中心主任吴瑟致接受本报采访时，则将制裁视为大陆对台法律战及对外叙事的一环。

他也认为，北京对“支持台独”的认定有很大解释空间，制裁对象可能由官员扩大至民意代表、企业、学术机构和民间团体。

吴瑟致研判，相关措施对这些外国人员与团体的适用范围可能“逐步扩大”；若他们因此减少与台湾互动，便可能达到北京所要的恫吓效果。