中共总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平在全国卫生与健康大会上强调，改革是卫生与健康事业发展的强大动力，要以公益性为导向深化公立医院改革，构建多层次医疗保障体系。

据新华社报道，上述大会星期一至星期二（10月12日至13日）在北京召开。习近平出席会议并发表讲话。

习近平强调，“十五五”时期（2026年至2030年）是实现到2035年建成健康中国目标的关键时期，要坚定不移走中国特色卫生与健康发展道路，贯彻新时代卫生与健康工作方针，扬优势、固基础、补短板、强弱项，推动卫生与健康事业高质量发展，不断提高人民健康水平，确保健康中国建设取得决定性进展。

他指出，所要建成的健康中国，应当具有强大的健康管理能力、疾病防控能力、医疗服务能力、医保支撑能力、医药创新能力、人才培养能力，能够有效满足人民群众日益增长的健康需求，主要健康指标持续稳步提升。

习近平说，卫生与健康事业必须坚定实施健康优先发展战略，要把保障人民健康融入各项政策，体现到各方面工作之中，规划制定、政策设计、项目论证、工程建设等都优先考虑对人民健康的影响。

他强调，预防是最经济最有效的健康策略，要引导全社会树立正确健康观，进行有效的健康自塑和管理。引导广大青少年养成良好的学习生活习惯，实现德智体美劳全面发展。营造良好生态环境和生产生活环境，鼓励和支持全民健身、健康休闲。加强食品安全监管，守护好“舌尖上的安全”。健全疾病防控体系，守牢不发生规模性疫情的底线。

他并指出，全面提高医疗服务水平是建成健康中国的一项重点任务。要优化医疗卫生机构功能定位和结构布局，促进分级诊疗，让群众能就近看得上病、看得好病。加强慢性病综合防控，完善防治康管全链条服务。健全中医药传承创新发展机制，强化中西医协同融合。优化就医体验，不断提高群众看病就医的便利度和满意度。

习近平强调，要坚持把推进医疗、医保、医药协同发展和治理作为医药卫生体制改革的主攻方向。全面落实医疗卫生事业单位改革方案，加强县区、基层医疗机构运行保障。优化药品耗材集采、医保支付和资金使用政策，实现基金安全运行、医院良性运转、群众负担合理。健全药品供应保障和使用管理机制，完善国家基本药物制度，强化药品质量安全监管。

中国总理李强在总结讲话中说，要牢固树立健康优先导向，推进人民健康与经济社会协调发展；坚守基本医疗卫生事业的公益性，夯实全民健康根基；深化改革创新和开放合作，持续增强卫生与健康事业发展动力活力。要聚焦卫生与健康事业痛点堵点，突出抓好人民群众急难愁盼的事情，着力做好重大疾病防控，厚植中医药独特优势，抓好“一老一小”健康服务，推动科技赋能医药卫生事业发展，打牢健康中国建设基础。