中国常驻联合国代表团副代表孙磊在联合国大会第四委员辩论发言时，敦促曾从殖民制度中获益的国家补偿殖民后果。

据中国常驻联合国代表团官网消息，孙磊星期一（10月12日）在第81届联大四委非殖化议题一般性辩论上发言时说，当前全球非殖化进程仍未完成，第四个铲除殖民主义国际十年（2021年至2030年）已近尾声，联合国17个非自治领土人民尚未充分行使自决权。殖民主义遗毒并未随军事占领的结束而消失。国际社会亟需采取切实行动，推动非殖化议程取得实质进展。

孙磊提出，中方支持推动加快完成既定非殖化任务，呼吁管理国切实履行《联合国宪章》和相关决议义务，采取有效措施促进当地经济社会发展，不得拖延和阻挠人民作出自由选择。国际社会应以第四个国际十年计划为抓手，加大政治投入和能力支持，确保其真正成为铲除殖民主义的最后一个十年。

他说，中方敦促那些曾经推行殖民制度或从殖民制度中获益的国家承担历史责任，补偿殖民后果。同时要停止沿袭殖民主义思维，反对霸权主义、强权政治，不得损害他国利益、干涉他国内政，在国际关系中真正践行主权平等和不干涉内政原则。

孙磊指出，《联合国宪章》为铲除殖民主义、推进非殖化提供了根本遵循，《给予殖民地国家和人民独立宣言》明确要求立即无条件终结一切形式和表现的殖民主义。中方呼吁国际社会回归宪章初心，加快非殖化进程，铲除殖民主义遗毒，维护国际公平正义。