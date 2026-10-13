中国官方通报，中南大学原校长张尧学受贿数额特别巨大，被检察机关提起公诉。

据中国最高人民检察院微信公众号星期二（10月13日）发布的消息，中南大学原党委常委、校长张尧学涉嫌受贿案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对张尧学作出逮捕决定，并指定由安徽省安庆市人民检察院审查起诉。安庆市人民检察院已向安庆市中级人民法院提起公诉。

检察机关在审查起诉阶段，依法告知了张尧学享有的诉讼权利，并讯问了张尧学，听取了辩护人的意见。

检察机关起诉指控，张尧学利用担任教育部科学技术司副司长、司长，高等教育司司长，学位管理与研究生教育司司长，中南大学党委常委、校长等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究他的刑事责任。

公开资料显示，现年70岁的张尧学曾任教育部科学技术司司长、高等教育司司长，国务院学位委员会办公室主任、教育部学位管理与研究生教育司司长等职。

2011年10月，张尧学任中南大学校长，跻身副部长级，后于2017年6月卸任。张尧学去年10月17日官宣被查，今年5月21日被通报开除中共党籍和公职（简称“双开”），隔天被撤销中国工程院院士称号。

“双开”通报指张尧学在干部选拔任用、授予学术称号、荣誉表彰等工作中为他人谋取利益并收受财物，助长学术领域不正之风和腐败问题；廉洁底线失守，违规收受礼品、礼金；毫无纪法底线，将公权力异化为谋取私利的工具，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、职务提拔等方面谋利，并非法收受巨额财物。