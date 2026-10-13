由英国文化教育协会主办的英语考试雅思，自上星期六（10月10日）起连续四天以技术原因为由，取消中国大陆地区的部分考试。英国文化教育协会为此致歉，并为受影响的机考考生增设免费专场考试。

综合红星新闻和《新民晚报》报道，多名考生发文称，10月10日和11日参加雅思（IELTS）机考前，被告知考试因技术故障取消。

有考生告诉红星新闻，此前他为了考试特意预订了考场所在城市的酒店，并坐高铁往返。但考试前一晚才收到主办方关于考试取消的通知，不但经济受损，还耽误了未来的留学申报安排。

星期二（13日）也有部分考生反映，“雅思考试官方服务平台”微信小程序星期一（12日）还在正常发布考试通知，不料星期一晚间又突然收到取消邮件。这已是雅思考试连续第四天停考。

中国大陆地区的雅思考试由中国教育部教育考试院和英国文化教育协会合作举办。

中国教育部教育考试院星期一说，这次停考是英国文化教育协会出现技术问题导致，双方自事故发生后，一直在就后续问题进行沟通协商。

英国文化教育协会星期二（13日）在官网声明中证实，10月10日、11日中国大陆地区雅思机考因技术原因临时取消。10月10日、12日及13日中国大陆地区雅思单科重考也因技术原因临时取消。协会对此深表歉意。

协会也宣布，自星期三（14日）起全面恢复考试，并于10月19日、20日为受影响的机考考生增设两天免费专场考试。