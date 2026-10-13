韩中两国商定将继续通过沟通机制及时协商解决供应链问题，并加强产业园区合作，携手推动新万金项目取得实际投资成果。

综合韩联社和韩国《亚洲日报》报道，韩国产业通商部星期二（10月13日）介绍，当天与中国商务部在广东省惠州市举行韩中产供链热线第四次会议和韩中产业园合作协调机制第六次会议，双方就稳定产供链和扩大产业园投资的议题进行了讨论。

韩中供应链热线会议是两国政府为加强供应链稳定合作而设立的协商机制，自2023年以来每年定期召开。

在这次会议上，韩方请求中方继续关注并提供支持，确保韩国企业所需的主要商品和原材料能够顺利进口。同时，韩方还希望双方加强合作，为在华韩国企业营造更加稳定、可预测的营商环境。

韩中两国以2015年缔结自贸协定（FTA）为契机，将韩国新万金、中国山东烟台、江苏盐城、广东惠州指定为产业合作园。

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今年9月，由20多家中国企业组成的投资考察团访问新万金。在这次产业园合作机制会议上，双方重点讨论了改善两国产业园投资环境的方案，以推动企业实际进驻园区。

韩方表示，今后将继续挖掘新万金投资机会，并与中方协商于明年派遣投资考察团，以吸引更多中国企业赴韩投资。

双方还商定，将包括新万金在内的韩中产业园区发展成连接两国企业相互进驻的实质性贸易与投资合作枢纽。

据韩联社报道，韩国执政党共同民主党党首金民锡上周与中国驻韩大使戴兵会面，双方就新万金投资合作、扩大青年交流等推动韩中关系发展的方案进行了讨论。