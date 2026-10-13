言谈温文儒雅又幽默，敢于接受蓝营媒体采访的台湾民进党籍、台北市市长参选人沈伯洋掀起的“洋流” ，对正在争取连任的国民党籍、现任台北市长蒋万安构成巨大压力。

今年44岁的沈伯洋是民进党立法院不分区立委、台北大学犯罪学研究所副教授。他创办过台湾民主实验室与黑熊学院。中国大陆政府认为黑熊学院是“台独”基地，培育暴力台独分子，两度把沈伯洋列入顽固台独分子清单。

沈伯洋今年5月确定参选台北市长，外界原以为他只会成为炮灰，没想到沈伯洋却越战越勇。蒋万安这回会“大意失荆州”吗？这股“洋流” 会怎样影响下个月的台湾地方选举以及明年的总统大选？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与《联合早报》驻台北记者缪宗翰为你深度解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:24 沈伯洋带动台北市长选举热潮？

  • 07:12 谁是沈伯洋？

  • 09:30 沈伯洋为何崛起？

  • 14:54 蒋万安低估了沈伯洋的“洋流”?

  • 21:13 韩国瑜曲折表态？蒋万安会输吗？

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