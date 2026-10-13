中国男乒主教练王皓遭极端球迷围堵辱骂后，中共中央机关报《人民日报》发文呼吁斩断体育饭圈的流量利益链，并呼吁运动员以身作则，引导粉丝尊重竞技、尊重对手。

《人民日报》星期二（10月13日）发表题为《以长效治理破解“饭圈”顽疾》的评论文章称，体育行业的“饭圈”乱象由来已久。从早年有组织的网络互撕、控评反黑，到组团网暴体育从业者、刻意制造对立收割流量、线下滋扰赛场秩序，“饭圈”乱象伤害了运动员、教练员，也损害了中国体育的形象。

文章说，“饭圈”乱象之所以成为顽疾，主因在于背后成熟的流量套路与利益闭环。资本与营销号靠制造对立、煽动焦虑牟利，粉头牵头组织、裹挟低龄群体冲锋，平台算法助推冲突传播，形成“幕后赚流量、粉丝担风险”的畸形模式。如果不切断流量利益链，“饭圈”乱象很容易换个阵地、换种形式卷土重来。

文章认为，杜绝体育“饭圈”化，需全社会协同发力，形成治理闭环。法律要持续亮明底线，对围堵、网暴、组织滋事等行为依法从严惩处，深挖幕后煽动者与利益链，以刚性约束筑牢红线；网络平台要扛起主体责任，优化算法导向，严控对立内容传播，阻断戾气蔓延；家庭与学校要加强青少年法治与媒介素养教育，帮助孩子认清“饭圈”套路，不被圈层裹挟。“社会舆论要凝聚共识，倡导文明观赛，让体育正能量成为主流。”

文章也呼吁运动员以身作则，主动传递积极健康的价值观，用自身言行引导粉丝尊重竞技、尊重对手。运动队要强化正面管理，倡导团队至上，主动抵制“饭圈”分化，并指体育主管部门更要扛起治理责任，推出赛场黑名单、文明观赛公约等，以制度约束+正向引导，为行业树立规范。

文章最后说，“饭圈”乱象屡禁不止，整治久久为功。唯有打破流量套路、斩断利益链条、补齐治理短板，才能让赛场回归竞技本质，还体育一片净土。

中国男乒9月24日在亚运会男团决赛中不敌日本队。“第一单打”王楚钦输给日本选手张本智和后，王皓的排兵布阵受到质疑。林诗栋则在男单决赛中击败王楚钦夺冠，部分球迷要求改由林诗栋担任团体赛第一单打。

上周在北京举行的WTT中国大满贯赛期间，一些极端球迷在场外围堵王皓，高喊“王皓下课”、“林诗栋上一单”。王皓向警方求助，随后有三名16至19岁的女子被行政拘留，另有17人被批评教育。

过去两年多，中国官方数次整治体育“饭圈”乱象。2024年巴黎奥运会乒乓球女单决赛时，女单选手陈梦战胜孙颖莎，却在比赛现场被观众竖中指、在线上被谩骂，300余个微博账号被禁言。去年中国乒协也推动解散选手在社交媒体上的官方粉丝群。