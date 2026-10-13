中国官方通报，重庆市原市长黄奇帆被查。香港媒体报道，他原定担任杭州一场论坛的主讲嘉宾，但活动突然传出因故取消。

据中共中央纪委国家监委官网星期二（10月13日）发布的消息，重庆市委原副书记、市政府原市长黄奇帆涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年74岁的黄奇帆出身上海。中国全国人大前委员长吴邦国主政上海期间，黄奇帆曾任市委副秘书长兼市委研究室主任。

2001年，黄奇帆调任重庆市副市长，2010年升任市长，2016年底卸任重庆市长职务。在渝履职10年多期间，黄奇帆先后经历六任中共重庆市委书记，并安然度过薄熙来和孙政才落马后引发的官场大震荡及肃清行动。

2010年3月，黄奇帆在中国“两会”（全国人大、全国政协年会）上用“如鱼得水”来形容他与薄熙来的工作关系。

黄奇帆在2017年2月调任中国全国人大财政经济委员会副主委，2018年3月卸任。

香港《明报》星期二的“中国透视”栏目称，黄奇帆近年以网红经济学家的身份到中国各地发表演讲。由宁波银行杭州分行主办的“新质生产力赋能杭州企业高质量发展论坛”，原定10月26日在杭州一家五星级酒店举行，并邀请黄奇帆担任主讲嘉宾，但突然传出因故取消。