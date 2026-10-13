台湾行政院长卓荣泰说，行政院和立法院对于宪政精神、秩序和两院权力分立的意见分歧；立法院三读通过违宪的法案，行政院透过复议和大法官解释都无法取得正义，故“采取不副署是被动且必要的做法”。

台湾最大在野党中国国民党籍的立法院长韩国瑜在双十庆典致词时，批评行政院长不尊重最高民意机构立法院，不愿副署立法院三读通过的法案，并提醒总统赖清德要解决两院对立情形，强调台湾民主绝不能被全世界认为是“假民主，真独裁”。卓荣泰星期二（10月13日）在立法院受访时作出上述回应。

赖清德2024年5月执政以来，因朝小野大，从法案到预算都受制于在野党，先后透过行政院复议和大法官解释，但都无法扭转劣势，遂由卓揆采取不副署的做法，让包括《财政收支划分法》等八个立法院三读通过的法案都无法施行。

韩国瑜在双十庆典致词时对此表示，立法院作为最高民意机构，行政院长不副署立法院三读通过的法案，令宪法老师不知道怎么教宪法，行政、总统和立法之间的关系变成负面教材。

他说，赖清德有政治洁癖，爱惜名声、羽毛，但若没有办法解决立法、行政两院对立，未来民生会受到重大伤害。他引述前总统陈水扁的名言“冲突、妥协、进步”，呼吁赖清德和卓荣泰静下心来解决，希望台湾民主继续进步。

卓荣泰星期二前往立法院备询前受访时表示，只要立法院愿意在宪法精神、宪法秩序，以及共同维护财政纪律、确保法律与预算合法合宪的前提下提出建议与沟通，行政院都会欢迎。

由于立法院先前三读通过提高军警人员待遇的条例，行政院不愿施行，两院关系恶化。立法院去年拒审今年总预算，行政院今年4月15日承诺半年内提出改善军警人员待遇相关条例修正案，立法院才于8月通过今年总预算。

如今半年时限已届，在野党民众党党团总召陈清龙在星期二总质询时，指卓荣泰未依承诺提出修正案，仅提交了题为强化军公教保障之具体作为的书面报告，是要蒙混过关、鱼目混珠吗？

卓荣泰则称，政府对于强化军公教保障的具体作为，行政院已在9月底前送交立法院，未来视释宪结果或两院讨论协商而定。

陈清龙认为，释宪和提修正案是两回事，行政院再次失信，无异是诈骗。

卓荣泰强调，书面报告提出的改善保障内容与实质修法方向非常接近，只要朝野对调整方向达成共识，行政院就会提出法律修正案。