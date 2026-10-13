中国新茶饮品牌茶百道在港上市疑涉人为操纵，被香港证监会指令停牌。

香港证监会星期二（10月13日）在官网公告，该会高度关注茶百道的首次公开招股（IPO）可能曾被人为操纵，意图就茶百道的股份需求营造非真实表象，因此已根据上市条例指示联交所在当天上午9时正起暂停四川百茶百道实业股份有限公司（茶百道）的股份交易。

香港证监会也对两个涉嫌参与欺诈计划，意图就首次公开招股的股份需求营造虚假或非真实表象的集团采取行动。

就第一个可疑集团，证监会已向六家经纪行发出限制通知书，禁止它们处置或处理孙然（女）及八家相关公司名下客户账户内的资产，以43.79亿港元（7.14亿新元）为限（证监会历来同类案件中的最高限制金额）。该集团涉嫌参与有关拨康视云制药有限公司（拨康视云）及茶百道的首次公开招股的欺诈计划。

至于第二个可疑集团，证监会已向29家经纪行发出限制通知书，禁止它们处理或处置刘浩然（男）等三个实体名下客户账户内的资产，以2.85亿港元为限。该集团涉嫌参与有关天聚地合（苏州）科技股份有限公司（天聚地合）的首次公开招股的欺诈计划。

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另据澎湃新闻和科创板日报报道，茶百道于2024年4月登陆港交所，成为继奈雪的茶之后第二家上市的新茶饮品牌，也是首家上市的加盟制茶饮公司。

不过，茶百道上市首日即大幅跌破发行价（17.50港元），收盘报12.80港元，较发行价跌幅达26.86%。此后股价持续下行，截至星期一（10月12日）收盘报4.035港元，总市值约59.62亿港元，较发行价跌约77%。

除茶百道外，拨康视云已于9月10日停牌，天聚地合则从2025年4月1日暂停交易。