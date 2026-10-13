在中国江西有“财神爷”之称的副省级高官胡幼桃，退休多年后因受贿罪本周一审获刑13年，成为五天内第三名被判刑的中管干部。受访观察人士指出，中共本月26日召开的五中全会聚焦全面从严治党，官方可能正在加快对落马“老虎”的审判进度为全会造势。

据中国最高法院消息，浙江温州中级法院星期一（10月12日）一审公开宣判江西省政协原副主席胡幼桃受贿4364万余元（人民币，下同，835万新元）一案。这名71岁高官贪污长达28年，包括退休后的七年。法院以受贿罪判处他有期徒刑13年，并罚款300万元。

公开资料显示，胡幼桃来自江西萍乡，毕业于江西财经学院（现江西财经大学）贸易经济专业，大学本科学历，曾在江西工作长达35年，早年在省计委（后改为发改委）、地税局、财政厅等部门任职。

胡幼桃2010年首次当选为江西省政协副主席，2012年当选副省长，2015年二度当选省政协副主席，2018年卸任退休。他退休七年半后，去年6月被官宣落马，成为2022年中共二十大后江西第五名落马高官，12月被开除党籍。

官方通报指胡幼桃对抗组织审查，在干部选拔任用工作中为他人谋取利益并收受财物，纵容默许亲属利用其职权谋取私利，为亲属经营活动谋取利益，违规从事营利活动，搞权色、钱色交易等。他还被指违规干预和插手执法活动，与私营企业主大搞权钱交易。

江西官场过去三年多持续动荡，已有九名高官被查。中共二十大后江西第二名落马高官胡强，曾是胡幼桃在江西财政厅的副手。胡幼桃担任省财政厅厅长七年间，胡强担任副厅长，并在胡幼桃2010年卸任后接任厅长。胡幼桃还曾与烟草反腐风暴中最高级别的落马官员凌成兴，在江西省政府共事近七年。

中国国庆假期结束后，10月8日复工以来，五天里已有三名中管干部被判刑，除了胡幼桃，还包括中央巡视组原副部级巡视专员许传智、湖北省政协原副主席周先旺，他们先后因受贿一审获刑12年、14年。和之前9月份仅有六名中管干部一审判刑比较起来，审判进度明显加快。

长期观察地方政治的重庆市协和心理顾问事务所所长谭刚强，接受《联合早报》采访时分析，官方加快审判进度可能旨在进一步展现反腐决心，并在经济形势不景气的节点上转移矛盾凝聚共识，以确保内部安定。

谭刚强指出，中共五中全会聚焦全面从严治党，而这些判决展现官方对贪腐绝不手软，“与这一次会议的主调吻合”。

台湾开南大学人文社会学院教授张执中受访时则说：“中共二十大以来的落马人数已经足以为五中全会造势。”他指出，本周三名被判刑的中管干部，从开除党籍到审判所花时间相近，“因此重点不在加速，而是对中管干部从审查到法办，程序越来越制度化”。