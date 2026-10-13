中国与博茨瓦纳元首宣布，两国建立全面战略合作伙伴关系。

据中国外交部官网消息，中国国家主席习近平星期二（10月13日）在北京人民大会堂同赴华进行国事访问的博茨瓦纳总统博科举行会谈。两国元首宣布将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系。这是博科就任总统后首次访华。

2024年9月，习近平会见赴华出席中非合作论坛北京峰会的时任博茨瓦纳总统马西西，双方正式宣布建立战略伙伴关系。

在星期二的会谈中，习近平就推动中博、中非矿业合作提出四点主张：一是坚持非洲资源属于非洲的合作前提。中国愿分享自身经验，帮助非洲国家制定符合国情的矿业发展规划。

二是坚持义利相兼、互利互惠的合作理念。中方将继续鼓励中国企业提升运营能力，转移符合非洲实际的绿色技术，推进矿业发展南南合作。

三是坚持高质量发展的合作方向。中方将继续推动中非矿业合作向产业增值转型，探讨可负担、可持续的创新融资模式，以高水平合作助力非洲现代化进程。

四是坚持公平开放的合作环境。非洲的资源不应成为地缘政治斗争工具，中方乐见各方真心助力非洲发展，愿同非方一道，为企业投资经营创造更适宜条件。

会谈后，两国元首共同见证签署落实全球安全倡议、共建“一带一路”、绿色矿产、卫生健康、人力资源等领域多项合作文件。

访问期间，双方发表《中华人民共和国和博茨瓦纳共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》。