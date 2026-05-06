有中国政坛“不倒翁”之称的重庆市原市长黄奇帆官宣被查。这名曾先后与薄熙来、孙政才这两任落马书记搭班的重庆“经济能手”，在卸任市长近10年后也步上他们的后尘。

中共中央纪律检查委员会星期二（10月13日）发布消息，称重庆市委原副书记、市政府原市长黄奇帆涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

通报按惯例未说明具体情况。但有分析指，通报使用他在重庆任职的职务，或与他主持重庆市政府工作期间的事务有关。

近年被视为“网红经济学者”的黄奇帆一个月前还曾公开露面。他9月8日出席了在福建厦门举行的第八届“丝路海运”国际合作论坛，并做主旨发言。

据港媒《明报》星期二报道，宁波银行杭州分行原定于10月26日举办的“新质生产力赋能杭州企业高质量发展论坛”，突然传出因故取消，而黄奇帆正是这场论坛的主讲嘉宾。

现年74岁的黄奇帆是浙江绍兴人，早年在上海任职。 2001年，他跨省交流至重庆市任副市长，分管国资、金融等领域，2010年升任市长，成为重庆直辖以来第四任市长。

黄奇帆在山城履职十余年，先后搭班六任中共重庆市委书记，包括任上落马、引发重庆官场大地震的薄熙来和孙政才。他任职重庆期间共事过的三名公安局长，也先后卷入反腐风暴。

黄奇帆2016年底卸下重庆市长一职，退居二线出任中国全国人大财政经济委员会副主任委员，被认为在几轮风暴后仍“平安落地”，坊间为他冠上“不倒翁”之名。

2018年1月，黄奇帆以市政协委员身份重返重庆政坛，未担任领导职务，被外界视为仕途受挫“被贬”。但也有分析指，黄奇帆熟悉重庆情况，这一新身份能为重庆发展建言献策。

黄奇帆主管重庆经济工作期间，当地经济连续多年保持两位数增长，增速位居中国全国前列。

他推动“渝新欧”国际铁路联运通道建设，引进惠普、富士康等企业，推动电子信息产业集群发展，打造被誉为重庆版“淡马锡”的渝富金融平台。

同时，他通过增加住房供应、控制土地价格、推进公租房建设等方式，稳定了当地房价。

退休后的黄奇帆以中国国际经济交流中心副理事长、复旦大学特聘教授、中国金融四十人论坛学术顾问等身份活跃于各地论坛，频频接受媒体采访，并因熟悉经济数据、分析敏锐、言语犀利而一直保持较高曝光度。

今年1月28日，黄奇帆也出席了重庆市两会（人大与政协会议）开幕式，就座主席台第二排。

随着黄奇帆被查，重庆直辖后已有两名市长落马，首位是今年3月任上被查的胡衡华，重庆在这之后掀起新一轮反腐风暴和人事震荡。

中国媒体财新今年4月报道，重庆知名“红顶”律师彭静失联，她可能是这轮反腐风暴的关键“交织点”。这篇文章在黄奇帆被查后，星期二晚再次被推送并置于首页。

台湾淡江大学两岸关系研究中心主任洪耀南接受《联合早报》采访时说，黄奇帆是技术官僚，又是重庆经济的操盘手，能精准诠释中央路线，是体制内少数能把政策讲得清楚的人。

洪耀南认为，黄奇帆落马原因“不是他现在说了什么，而是过去的旧账”，这也是在给其他老干部释放信号：“过去的账，随时可以重算。”

台湾政治大学东亚研究所特聘教授寇健文受访时则认为，黄奇帆经过薄孙两件大案，而且已退休多时，早前的问题应该都查干净了。现在出事，应该是后来的案子，而且可能涉及其他重要官员。