中国科技企业华为称，目前实践证明，未来10年，逻辑折叠技术具备持续演进的空间。

据中新社报道，华为半导体业务无线终端晶片产品管理部部长徐松余星期二（10月13日）在上海举行的2026华为终端创新技术沟通会上，作出上述介绍和展望。

徐松余说，全球半导体产业正在面临一个共同问题：几何缩微的挑战越来越大，但收益却越来越小。“我们的创新焦点已经从几何缩微转移到时间缩微上。”

随着传统依靠几何尺寸缩小提升晶片性能的路径面临更多挑战，今年5月，华为提出“韬定律”，强调不再依赖于把晶体管“做小”，而是转向“做快”，通过逻辑折叠等创新技术，压缩信号传播时延，提升晶体管密度，让数据少绕路。

徐松余说，在麒麟9050系列上，逻辑折叠技术首次实现产品化落地。据介绍，麒麟9050系列拥有超过5000万混合键合，有效信号互连超过500万，晶体管密度提升53.5%。其中，麒麟9050 Pro已经用在华为Mate XT 2非凡大师和华为Mate 90系列部分机型上。

谈及后续研发，徐松余表示，目前实践证明，未来10年，逻辑折叠技术具备持续演进的空间。他并透露，麒麟2027的晶片已经在样片测试中，目前所有测试结果符合预期，更长远的晶片也已进入规划和设计阶段。

徐松余还表示，向更多层结构折叠是逻辑折叠技术未来演进方向之一，但华为还会同时探索互联密度、设计工具和其他技术手段。最终在某一代晶片上采用何种架构，仍然需要根据具体产品和晶片需求决定。