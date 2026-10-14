欧盟正讨论推出“欧洲制造”新规，要求外国汽车制造商提高本地生产和采购比例，以扶持欧洲工业。但中国车企已抢先在欧洲布局工厂和供应链，试图在新规正式实施前站稳脚跟。

据路透社星期二（10月13日）报道，欧盟拟议中的“欧洲制造”（Made in Europe）规定，是《工业加速法案》的一部分，旨在鼓励企业增加在欧洲的生产和采购，强化欧盟工业基础。

随着中国车企近年来迅速扩大在欧洲的市场份额，欧盟希望通过新规扶持本土汽车业，但有关措施尚未敲定，欧盟内部也对哪些国家应被纳入“欧洲制造”范围存在分歧。

与此同时，受到中国国内电动车价格战和汽车销售增长放缓的影响，中国车企越来越将欧洲视为重要的增长市场，并加快推进生产本地化。

长安汽车总裁赵非在巴黎车展期间告诉记者，公司正致力于扩大在欧洲的本地生产能力，并积极寻找合作机会。他透露，自己已两度赴欧洲与供应商深入洽谈，也正与欧洲车企讨论联合生产汽车的可能性。

长安计划到2028年在欧洲实现年产18万辆汽车，到2030年提高至35万辆，并希望最早于2027年初在欧洲生产首辆汽车，赶在欧盟本地化要求预计生效之前。

除了长安，小鹏、奇瑞和广汽等中国车企也正推进欧洲生产计划，并积极建立当地供应链。

小鹏汽车副总裁郑叶青说，公司计划在欧洲扩大产能，希望能在“欧洲制造”规定生效时同步启动生产。目前，汽车零部件供应商麦格纳已在奥地利为小鹏代工生产电动车。

分析人士指出，中国车企的布局速度可能快于欧盟制定政策的步伐，也令外界质疑新规最终能否有效保护欧洲本土车企。

德国大众汽车集团首席执行官奥博穆则在巴黎车展上表态支持“欧洲制造”规定，强调欧洲工业的强大是欧洲保持竞争力的关键。

不过，根据现阶段草案，土耳其、英国和摩洛哥等非欧盟国家被排除在适用范围之外，引发部分车企和行业组织反对。这些国家的汽车制造业与欧洲供应链高度融合，业界担心过于狭窄的认定标准将破坏现有供应链。

除推动本地化规定，欧盟近期也与中国达成协议，计划将中国混合动力汽车对欧盟出口量削减超过一半。

奇瑞汽车董事长尹同跃受访时说，公司将先研究协议细节，但他更关注奇瑞在欧洲的长期布局，包括推动本地设计、研发、生产及供应链建设。

汽车业分析师穆尼奥斯（Felipe Munoz）认为，中国车企已展现快速适应政策变化的能力，不太可能因欧盟的新规而放弃欧洲市场。

他指出，欧盟2024年10月对中国制造的电动车加征关税后，许多中国车企便转向不受相关关税影响的插电式混合动力汽车。

穆尼奥斯认为，“欧洲制造”规定虽然会增加中国车企的经营难度，但不会阻止它们继续拓展欧洲市场。