欧盟即将召开峰会讨论对华贸易问题，台湾外长林佳龙警告，依赖中国大陆供应商可能危及欧洲的自由与主权。

据路透社报道，林佳龙星期二（10月13日）在波兰举行的华沙安全论坛上说：“由于中国的威权意识形态与欧洲的民主根本不相容，依赖中国不仅是经济风险，更是对欧洲自由和主权本身的威胁。”

他说：“一个因供应链而受制于人的欧洲，等于交出了部分自由。”

林佳龙还说，与台湾开展贸易对欧洲有利。他称：“台湾与欧洲共享最重要的价值观——民主、自由、人权和法治。台湾模式助力硅谷实现创新与繁荣，也能为欧洲发挥同样的作用。”

欧盟领导人将在星期四（15日）开始的峰会上，将对华贸易列为首项讨论议题，寻求缩小对华贸易逆差，并降低在敏感领域过度依赖北京的风险。

中欧贸易失衡近年来加剧，欧盟去年对华货物贸易逆差扩大至3593亿欧元（5153亿新元），是2019年的两倍以上。欧盟方面称，无法接受目前日均高达11亿欧元的对华贸易逆差，并将其归因于中国不公平的贸易做法。

此外，中欧分歧也延伸至俄乌战争，欧洲批评北京支持俄罗斯。台湾则持续寻求加强与欧洲的关系，尤其是在俄罗斯2022年入侵乌克兰之后。