中国内蒙古呼伦贝尔市疾控中心此前发布鼠疫防控风险提示后，当地卫健委澄清，呼伦贝尔并未出现鼠疫疫情，有关提示仅属例行科普宣传，现已删除以免引起公众误解。

上观新闻星期二（10月13日）报道，呼伦贝尔市卫健委工作人员受询时说，当地每月常规工作均有相关疾病的风险提示。此次发布提示仅为常规科普宣传，旨在提高公众防护意识，目前已删除相关内容以避免误解。

内蒙古广播电视台旗下微信公号“奔腾融媒”10月11日发文称，呼伦贝尔市疾控中心近日发布鼠疫防控风险提示：呼伦贝尔市作为鼠疫自然历史疫源地，同时毗邻俄罗斯远东地区，人员跨境往来频繁，因此提醒群众有效防范鼠疫。

疾控中心也建议来自俄罗斯远东鼠疫疫源地区的人员，密切关注自身健康状况，如出现疑似症状，应立即前往就近医疗机构就诊，并如实告知鼠疫疫源地旅行史。

上观新闻报道指出，鼠疫防控健康提示在内蒙古当地属常态化发布，尤其是在野外作业增加、旅游旺季等时期，形式涵盖线上发布、线下宣传。

例如，乌兰察布市卫健委今年9月上旬曾发布鼠疫防控健康提示，提醒民众草原进入集中打草季节，野外作业增加，是鼠疫发生的高风险月份。

俄罗斯伊尔库茨克西伯利亚与远东防鼠疫研究所一名女性工作人员，本月2日因不明病因肺炎死亡。

世界卫生组织10月10日通报，俄罗斯方面称，死者及相关接触者的高危病原体检测结果均呈阴性，包括鼠疫病原体。目前尚未发现与这起事件有关的持续传播证据，但死者的确切病因仍未确定。

鼠疫是由鼠疫耶尔森菌引起的传染病，主要通过感染动物及其携带的跳蚤传播，被中国列为甲类传染病。随着医疗技术发展，鼠疫目前已有有效的预防及治疗手段，及早诊断和使用抗生素可显著提高治愈机会。