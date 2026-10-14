欧盟经济委员：对华贸易失衡不局限于汽车业
欧盟经济委员东布罗夫斯基斯10月13日在曼谷诗丽吉王后国家会议中心出席国际货币基金组织和世界银行集团年会期间接受访问。 （法新社）
欧盟经济委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说，中欧就限制中国混合动力汽车进口数量达成的共识，只是解决双方贸易失衡的第一步，相关问题远不止于汽车业。
据彭博社报道，东布罗夫斯基斯星期二（10月13日）在曼谷接受访问时说，上周达成的协议“是此次磋商取得的首个具体成果”，不仅涉及进口数量限制，也包括扩大欧洲企业在中国的市场准入。
中欧上周举行会谈，就贸易与投资、出口管制和知识产权等议题达成16点共识。法新社此前引述欧盟官员称，欧盟计划将中国混动汽车的进口量限制在每年35万辆，措施实施四年，进口上限自2027年起每年上调6%。欧盟预估，中国2026年对欧混动汽车出口量可能高达80万辆，上述限制将使这一规模减少一半以上。
东布罗夫斯基斯指出，欧盟去年对华贸易逆差约为3600亿欧元（5163亿新元），“意味着每天接近10亿欧元”。他说：“这显然不可持续，需要重新实现平衡。”
他未透露下一步可能涉及的行业，或达成进一步协议的具体时间，但强调相关工作应涵盖多个领域，并争取尽快取得具体成果。
欧盟领导人将于本周在布鲁塞尔举行峰会，预计将讨论德国和法国的最新提议，即赋予欧盟新的权力，允许将中国或其他国家排除在单一市场之外。
东布罗夫斯基斯对增设措施持谨慎态度，强调欧盟已有相当多的工具可用。他说，贸易与投资对话旨在与中国接触，通过谈判寻求解决方案，而单边行动会让欧盟面临更复杂的局面。
但他也说：“如果这些讨论未能迅速取得实质进展，我们也准备在必要时动用贸易防御工具。”