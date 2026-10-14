欧盟经济委员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说，中欧就限制中国混合动力汽车进口数量达成的共识，只是解决双方贸易失衡的第一步，相关问题远不止于汽车业。

据彭博社报道，东布罗夫斯基斯星期二（10月13日）在曼谷接受访问时说，上周达成的协议“是此次磋商取得的首个具体成果”，不仅涉及进口数量限制，也包括扩大欧洲企业在中国的市场准入。

中欧上周举行会谈，就贸易与投资、出口管制和知识产权等议题达成16点共识。法新社此前引述欧盟官员称，欧盟计划将中国混动汽车的进口量限制在每年35万辆，措施实施四年，进口上限自2027年起每年上调6%。欧盟预估，中国2026年对欧混动汽车出口量可能高达80万辆，上述限制将使这一规模减少一半以上。

东布罗夫斯基斯指出，欧盟去年对华贸易逆差约为3600亿欧元（5163亿新元），“意味着每天接近10亿欧元”。他说：“这显然不可持续，需要重新实现平衡。”

他未透露下一步可能涉及的行业，或达成进一步协议的具体时间，但强调相关工作应涵盖多个领域，并争取尽快取得具体成果。

欧盟领导人将于本周在布鲁塞尔举行峰会，预计将讨论德国和法国的最新提议，即赋予欧盟新的权力，允许将中国或其他国家排除在单一市场之外。

东布罗夫斯基斯对增设措施持谨慎态度，强调欧盟已有相当多的工具可用。他说，贸易与投资对话旨在与中国接触，通过谈判寻求解决方案，而单边行动会让欧盟面临更复杂的局面。

但他也说：“如果这些讨论未能迅速取得实质进展，我们也准备在必要时动用贸易防御工具。”