美国总统特朗普称，台湾已同意购买美国阿拉斯加州一项天然气管道项目所供应天然气的30%，但协议的具体条款尚不清楚。

据路透社报道，特朗普星期二（10月13日）在阿拉斯加州举行的竞选集会上透露上述消息。台湾政府尚未证实这一消息。

台湾企业中油公司去年3月与阿拉斯加天然气管线开发公司签署液化天然气（LNG）买卖及投资意向书，计划采购当地天然气，并争取参与项目投资。

台湾总统赖清德当时说，有关投资将有助于确保台湾的能源安全。

阿拉斯加液化天然气项目预计耗资445亿至545亿美元（约570亿至700亿新元），计划兴建一条长约1300公里的输气管道，将阿拉斯加北坡地区的天然气输送至南部尼基斯基港的液化天然气设施，供国内使用及出口海外。

项目主要瞄准东亚市场，预计最早于2031年开始出口液化天然气，年产能可达2000万公吨。

特朗普政府积极推动这项筹划多年的能源项目，以扩大美国能源出口，并吸引亚洲盟友投资。

特朗普9月30日宣布，韩国将从承诺的对美投资资金中拨出约540亿美元，投入阿拉斯加液化天然气项目。但韩国政府随后澄清，尚未决定是否参与投资，相关安排仍须评估商业可行性。

由于项目建设成本高昂，而且面临超支风险及其他天然气出口商的竞争，业界对其商业可行性仍存疑虑。