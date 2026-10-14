中国9月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨5%，两项指标涨幅均较上月扩大，其中能源价格上涨是主要推动因素。

中国国家统计局星期三（10月14日）公布的数据显示，9月份CPI同比上涨0.9%，涨幅较8月扩大0.1个百分点；环比上涨0.2%，涨幅回落0.2个百分点。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1%，涨幅与上月持平。

从同比来看，能源价格上涨是推动CPI涨幅扩大的主要因素。其中，汽油价格上涨16.6%，涨幅较上月扩大7.3个百分点，带动整体能源价格涨幅从8月的4.1%扩大至7.3%。

与此同时，食品价格同比下降1.7%，降幅较上月扩大0.3个百分点。其中，猪肉和鲜菜价格分别下降10%和8.1%，鸡蛋、牛肉和羊肉价格则分别上涨17.4%、7.5%和6.4%。

从环比来看，9月份食品价格上涨0.4%，工业消费品价格上涨0.7%。但随着暑假结束，飞机票、宾馆住宿和旅行社收费分别下降8.7%、7%和6%，带动服务价格由上月上涨0.1%转为下降0.2%。

另一方面，9月份PPI同比上涨5%，涨幅较上月扩大1.2个百分点；环比上涨1.2%，涨幅也扩大0.8个百分点。

国家统计局指出，国际原油、有色金属价格上涨，以及部分能源和原材料行业供需变化，是推动工业生产者价格上涨的主要原因。

其中，煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨35.3%，石油和天然气开采业上涨24.5%，石油、煤炭及其他燃料加工业上涨21.6%，有色金属矿采选业及冶炼压延加工业均上涨21.4%。

此外，人工智能（AI）及算电协同等领域加快发展，也带动部分行业需求增加。9月份电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业出厂价格环比均上涨0.4%。

不过，部分行业出厂价格同比仍下降。其中，汽车制造业同比下降2%，医药制造业下降3.3%，电力热力生产和供应业下降3.9%。