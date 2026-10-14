一份最新报告显示，传统汽车制造商不仅难以在价格上与中国竞争对手抗衡，还可能已在电动车和软件定义汽车领域失去先发优势。

据彭博社报道，研究机构Mobility Global星期二（10月13日）发布的《新秩序：中国、西方与汽车业优势之争》报告预计，传统车企在高端品牌、安全工程设计和车队销售等领域，仍将领先中国新兴车企。中国车企则凭借规模、更快的开发速度和更低的成本，在大众市场占据优势。

Mobility Global执行董事、报告作者之一麦克雷（Calum MacRae）受访时指出，全球乘用车需求疲弱，竞争只会越来越激烈，“这些竞争压力出现在一个总销量可能不会显著增长的行业中”。

报告指出，中国崛起为具备全球竞争力的汽车强国，与日本和韩国此前的发展轨迹相似。不过，中国车企还受益于软件对行业和商业模式的重塑，以及中国扶持本土汽车业带来的融资便利。

报告说：“这次冲击不同以往，因为中国的优势更难复制。如今进口的产品，提供的要么是由软件驱动、功能快速更新的体验，要么是成本优势，而优惠融资和供应商的营运资金支持，又进一步巩固了这一优势。”

中国汽车市场供过于求，也在推动大量中国制造汽车涌向海外，全球汽车业正艰难应对这一冲击。标普全球评级预计，中国汽车销量将持续下滑至2028年，随后稳定在每年约2000万辆。

标普全球评级信用分析师费拉里斯（Vittoria Ferraris）在星期二另行发布的报告中说：“中国国内需求疲弱，将继续推动过剩产量流向东南亚、欧洲、南美洲、中东和非洲等中国车企能够进入的海外市场，为整个行业带来颠覆性的竞争压力。”

这波出口潮已促使一些政府限制、甚至实际上禁止从中国进口汽车。Mobility Global认为，这预示着中国车企将在海外市场大举开展本地生产，先投资既有工厂，再兴建新厂。